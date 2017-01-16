Süleymanpaşa Belediyesi, yeni doğan yavruları soğuğa karşı koruyor

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama noktaları sayısını arttırarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında doğum yapan anne köpeği ve yavrularını koruma altına alarak gönülleri fethetti.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDILAR

Köpek ve yavrularının farkına varan iş yeri sahipleri Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu iletirken, anne köpek ve yavruları Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

YAVRULARINI SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ GÜVENCESİYLE BÜYÜTECEK

Dört yavrusu ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen anne köpek, sıcak yuvasında Süleymanpaşa Belediyesi güvencesiyle yavrularını büyütecek.