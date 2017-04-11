Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları İlk Eseri Rodosçuk'u Yayınladı

Süleymanpaşa Belediyesi, Doç. Dr. Özlem Sert'in yazdığı, Serkan Ecrin'in çevirisini gerçekleştirdiği Rodosçuk "Osmanlılar Döneminde Esamesi Geçen İnsanların Kenti 1546-1553" adlı kitabı yayınladı.



Tüm telif hakları Süleymanpaşa Belediyesi tarafından alınan eserde İstanbul'u yüzyıllardır üretimi ile besleyen 16. yüzyıl ortasında büyüyen Akdeniz kentlerinden biri olan ve Rodosçuk olarak adlandırılan Tekirdağ'ın hikayesi anlatılıyor.



Okuyucusunu Rodosçuk'un kent yaşamını ve coğrafyasını anlatan bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen kitap kent sakinlerinin belgelerde bıraktıkları izleri ayrıntılı olarak incelerken, yaşamlardan da örnekler veriyor. Eserde kitabın kahramanı olan insanlar, mahalle mahalle yaşadıkları yer bağlamında betimlenirken mahallelerin konumlarına göre oluşturulmuş bölümler, anlatılan yaşamın kentin neresinde olduğunu gösteren haritalar ile destekleniyor. - TEKİRDAĞ