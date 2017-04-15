Süleymanpaşa Belediyesi ve Yelken Federasyonu Arasında İmzalar Atıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa'da düzenlenecek olan 50. Balkan Kupası Yelken Yarışları için Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile işbirliği protokolü imzaladı.



İmza töreninde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu ile Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş da katıldı.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, beraberlerindeki heyetle Yelken Restoran'da yemekte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.



"Yelkene verdiği destekten dolayı Ekrem Başkan'a teşekkür ediyoruz"



Balkan Kupası'nın 50. Yılı olması nedeniyle bu yılki turnuvanın üzerinde titizlikle durduklarını ifade eden Akdurak, "Balkan Kupası için Tekirdağ'ı tercih etmemizin sebebi şudur: Tekirdağ köklü bir yelkencilik geleneğine sahip. Sporcu sayısı en fazla olan kulüplerden biri olan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü bu şehirde. Tekirdağ aynı zamanda yelken milli takımlarımıza her yıl çok sayıda sporcu gönderen bir şehir. Daha da önemlisi, Sayın Ekrem Eşkinat gibi yelken sporuna tam destek veren bir belediye başkanına sahip olan bir ilçede, Süleymanpaşa'da bu organizasyonu yapmaktır. Yerel yönetimlerin bu spora desteği bizim için çok değerli. Başkanımıza büyük desteğinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. 50. Balkan Kupası organizasyonunun, Tekirdağ'ın yelken sporunda rüştünü bir kez daha ispat edeceği bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Bundan sonra Yelken Federasyonu olarak bu şehre daha çok yatırım yapacağız" diye konuştu.



"Yerel yönetimler amatör sporlara öncülük etmeli"



Tekirdağ'da yelken sporunun uzun yıllardır başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, "Yelken, Tekirdağ'da çok uzun yıllardır hak ettiği yere gelmeyi bekleyen bir spor. Biz geçtiğimiz iki yılda Rodosto Cup markası ile Süleymanpaşa'da yelken sporuna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu yıl Rodosto Cup Yelken Yarışları'nın üçüncüsünü ve 50. Balkan Kupası'nı birlikte organize edeceğiz. Yerel yönetimlerin amatör sporlara katkı vermekten bir adım öteye geçerek öncülük etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yelken, aynı zamanda Tekirdağ için Türkiye, Avrupa hatta dünya çapında bir şehir olabilmek için bir fırsattır. Biz imkanlarımız ölçüsünde bu sporu daha ileri taşımaya gayret ediyoruz. Umarız başka il ve ilçe belediyelerimize örnek teşkil edebiliriz. Balkan Kupası bizim için çok önemli bir sıçrama tahtası olacaktır. Avrupa'ya yakınlığımız, ulaşım kolaylığını ve bu tür turnuvalar için cazibe merkezi olmayı beraberinde getiriyor. Ben inanıyorum ki 50. Balkan Kupası bir başlangıç olacak ve böyle büyük organizasyonlar için önümüzü açacaktır. Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile güçlü bir işbirliği geliştirdik. Bu işbirliğinin devamı ile yelken sporunu Tekirdağ'da hak ettiği yere taşıyacağımızdan şüphem yok" açıklamasında bulundu.



Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu da 50. Balkan Kupası'nın ev sahipliğini yapacak olmanın kendileri için önemine değinerek, Türkiye Yelken Federasyonu'na, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.



Öte yandan, yaz aylarına Süleymanpaşa'da yelken yarışlarının damga vurması beklenirken, Rodosto Cup Yelken Yarışları 20-24 Temmuz, 50. Balkan Kupası yarışlarının ise 5-10 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ