Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Süleymanpaşa Belediyesi yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için açık alanlara mama ve yiyecek bırakıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, soğuk havada sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği bunun için kedi ve köpeklerin yoğun olarak yaşadığı yerlere yiyecek bırakıldığı belirtildi.



Sokak hayvanları için acil müdahale ekibinin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kar ve soğuk yüzünden hiçbir sokak hayvanının mağdur olmaması için veteriner hekim ve uzman personelden acil müdahale ekibi oluşturulurken ekipler dün akşam saatleri itibariyle şehrin dört bir yanında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi olası olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve tedaviye ihtiyacı olan minik dostlarımız için telefonlarınızı bekliyor."