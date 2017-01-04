Süleymanpaşa Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi

BUZ PATENİ PİSTİ YENİDEN HİZMETE GİRİYOR

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iki yıldır kış aylarında hizmet veren buz pateni pisti yeniden kurulacak.

2 yıldır Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sunulan hizmete vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken 20 Ocak tarihinde hizmete girecek buz pisti 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için de karne hediyesi olacak.

BAŞKAN EŞKİNAT: "20 OCAK'TA BUZ PATENİ PİSTİMİZİ HİZMETE SUNACAĞIZ"

45 gün boyunca hizmet vermesi planlanan buz pateni pistinin bu yıl Gündoğdu Mahallesi'nde otogar yanında kurulacağını ifade Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "İnsanlar iyi şeylere çabuk alışıyor. Bizlere sık sık soruyorlar bu sene buz pateni pisti kurulmayacak mı diye. İlk yıl bedestenin yanında ikinci yıl sahilde buz pateni pistimizi kurduk. Bu sene pistimizi kuracağımız yer otogarın yanında eski belediye hizmet binasının olduğu yer. Şehrimizin farklı alanlarında farklı etkinlikler yapma etkinlikleri herkese yayma çabasındayız. Hepinizin bildiği gibi orada bir yıkım çalışması yapmıştık ve o alan şuan boş. Geniş bir alanda alanı sabit olacak şekilde 20 Ocak'ta buz pateni pistimizi çevresini tribünlerle çevirip hizmete sunacağız." şeklinde konuştu.

"SADECE ÖĞRENCİLERİMİZ, ÇOCUKLARIMIZ DEĞİL; TÜM VATANDAŞLARIMIZI BUZ PATENİ PİSTİNE BU EŞSİZ DENEYİMİ YAŞAMAYA DAVET EDİYORUZ"

23 Ocak tarihinde öğrencilerin yarıyıl tatiline girecek olmasına da değinen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Öğrencilerimiz ay sonunda yarıyıl tatiline girecekler. Buz pateni pistimiz de onların zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirebilecekleri karne hediye olacak. Sadece öğrencilerimiz, çocuklarımız değil; tüm vatandaşlarımızı buz pateni pistine bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANPAŞA ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİNE BİLETLER %50 İNDİRİMLİ OLACAK

Öte yandan Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında da konu görüşülürken 30 dakikalık tam biletin 8 TL, 30 dakikalık öğrenci biletinin 5 TL ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de öğrenci bileti tarifesi üzerinden %50 indirimli bilet (2.50 TL) uygulamasına oy birliği ile karar verildi.