Süleymanpaşa Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi



Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen çocuk oyunları ile çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdiren Çocuk Kulübü, 22 Ocak Pazar günü üyeleri için yeni bir oyun sahneleyecek. Barış Gezegeni adlı müzikli çocuk oyunu, Çocuk Kulübü üyelerine ücretsiz olacak.

EŞKİNAT: "ÇOCUKLARIMIZIN TİYATROYLA BULUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Çocuklarımızın sanatla ve tiyatroyla buluşmasını çok önemsiyoruz. Düzenli olarak çocuk oyunları sahnelemeye özen gösteriyoruz. 22 Ocak'ta yine çok eğlenceli bir oyunla Çocuk Kulübü üyelerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu oyun aynı zamanda genç kardeşlerimize bir karne hediyesi olarak da değerlendirebiliriz. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'müzün bütün üyelerini bekliyoruz," diye konuştu.

DAVETİYELER PAZARTESİ'DEN İTİBAREN ÇOCUK KULÜBÜ'NDEN ALINABİLİR

Saat 11 ve 14'te olmak üzere iki seans olarak sahnelenecek oyunun davetiyeleri, 16 Ocak Pazartesi gününden itibaren Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak No:6 adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ek hizmet binasında bulunan Çocuk Kulübü'nden temin edilebilecek.