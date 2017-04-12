Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Vatandaşları Sandığa Taşıyacak

Süleymanpaşa Belediyesi'nin engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlamak üzere tahsis ettiği Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi'ne (SEKOMER) bağlı olarak hizmet veren araçlar, referandum da da engelli vatandaşları sandığa taşıyacak.



16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek referandum da vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen engelli vatandaşlar için hazırlıklarını tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi, "Engelsiz Süleymanpaşa" sloganı ile çıktığı yolda vatandaşları sandığa taşıyarak oy verme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak.



Süleymanpaşa Belediyesinin 0850 450 59 59 nolu Çağrı Merkezi'nden randevuların alınmaya başlanıldığı hizmette, yapılacak program doğrultusunda engelli vatandaşlar gün boyunca istedikleri noktalardan alınıp oy verecekleri sandıklara götürülecek. - TEKİRDAĞ