Süleymanpaşa Belediyesi Destekleri

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hizmet verdiği alanlarda geçen yıl yaptığı destekleri açıkladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde dost eli AŞ evi, ikram çeşmesi, taziye pilavı ve ziyaretleri, Ramazan buluşmaları, dost eli giyim mağazası, imece kart, evde bakım hizmeti, hoş geldin bebek paketi, hamile gıda takviye paketi ve kimsesizler oteli ile sosyal yardımda hizmetlerini arttırarak devam ediyor.



Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, geçen yıl yapılan desteklerde, dost eli AŞ evinde yaklaşık 100 bin porsiyon sıcak yemek, ikram çeşmesinden 100 bin bardak su ve çorba ikramı, 900 vatandaşa pilav ve ayran ikramı, Ramazan ayında 27 bin porsiyon yemek, dost eli giyim mağazasında ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin farklı kıyafet, 309 bin 600 lira ödeme yapılan İMECE kart desteği, "Yeter ki senin yüzün gülsün" adı altında engelli, yaşlı ve toplumsal alanda yalnız kalmış bireylere yönelik başlatılan evde bakım hizmeti kapsamında iki ekip ile yaklaşık 150 ihtiyaç sahibinin bakımı yapıldı.



Ayrıca, 3 bin bebeğe "Hoş geldin bebek" paketi, hamile kadınlar için 2 bin adet hamile gıda takviyesi paketi, kimsesizler otelinde 14 evsiz vatandaşa hizmet verildi.