Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak 2017 Meclis Gündemi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da ziyaret ederek bir konuşma yaptığı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Albayrak 2017 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında başlayan toplantıda yoklamanın ardından 13 gündem maddesi, belediye meclisinin aralık ayında yapmış olduğu toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar ve gündem harici evrakların görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.