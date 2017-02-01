Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde Arbede

Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Yavuz Mahallesi'ndeki semt pazarının küçültülmesiyle ilgili maddenin pazarcı esnafı tarafından protesto edilmesi sırasında arbede yaşandı.



Süleymanpaşa Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve oylandığı toplantıda, Yavuz Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan pazar yerindeki düzenlemeyle ilgili madde oylamaya sunuldu.



O sırada toplantıyı izleyen bir grup esnaf, ilgili maddeye tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik ve arbede sırasında bazı esnaf meclis salonundaki sandalyeleri meclis üyelerinin önüne fırlattı.



Meclisi protesto eden grubun salondan ayrılmasının ardından, toplantı diğer gündem maddeleri de görüşüldükten sonra bitti.



Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sami Kayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesinin Yavuz Mahallesi'ndeki semt pazarını küçültmek istediğini söyledi.



Belediye meclisinin almak istediği karar sonucunda çok sayıda pazar esnafının mağdur olacağını iddia eden Kayın, "Pazar alanında bin 200 esnaf var. Belediye başkanı, kapalı pazar yeri yapmadan buradaki alanı küçültmek istiyor. Burada 700-800 tezgah mağdur olacak." dedi.



Belediye meclisine konuyla ilgili esnafın mağdur olacağını izah etmeye çalıştıklarını anlatan Kayın, şunları kaydetti:



"Biz izah ettik ama belediye meclisinde olumlu bir netice çıkmadı. Orada Ekrem başkanın da tavırlarından dolayı bazı üyelerimiz taşkınlık yaptı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseyle de işimiz yok siyaset de yapmıyoruz. Burada iyi bir netice olmadı, bundan sonra kötü günler belediye ile bizim aramızda. Mahkemelik olacağız, biz mahkemeye vereceğiz bunların almış oldukları bu kararı."



Tekirdağ Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da ilerleyen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı öğrenildi.