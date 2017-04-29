Süleymaniye Geçmişine Sahip Çıkıyor, Geleceğe İlerliyor"

Gümüşhane'de, pek çok tarihi yapıyı barındıran Süleymaniye Mahallesi'nin turizme kazandırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.



Şehir merkezine 1,5 kilometre uzakta bulunan ve bir zamanlar Türkler, Ermeniler ve Rumların birlikte yaşadığı Süleymaniye Mahallesi, özgün mimariyle inşa edilmiş cami, kilise, han, hamam, köprü gibi birçok dini ve kültürel yapıya ev sahipliği yapıyor.



"Kentsel ve doğal sit alanı" olan, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Turizm Bölgesi" ilan edilen Süleymaniye Mahallesi'nde, çeşitli kaynaklara göre Osmanlı devleti döneminde gümüş sikkelerin basıldığı darphane bulunuyordu.



Bölgenin kültürel ve turistik değerine dikkati çekmek amacıyla Vali Okay Memiş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen, bir süredir cuma günleri çalışmalarını Süleymaniye Mahallesi'ndeki ofislerinde yürütüyor.



Tarihi mahallenin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları da devam ediyor.



"Süleymaniye geçmişine sahip çıkıyor"



Vali Memiş, mahallede yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle Süleymaniye Mahallesi'ndeki tabii ve tarihi güzelliğin daha da belirginleştiğini söyledi.



Mahallede tarih ve doğanın eşsiz uyumunun görüldüğüne dikkati çeken Memiş, bölgenin özgün tarzı ve yapısının korunacağını vurguladı.



Restorasyon çalışmalarında taklitten kaçındıklarını dile getiren Memiş, "Burayı adeta Doğu Karadeniz'in Safranbolusu, Ankara'nın Beypazarı gibi yapacağız ancak yapısal özelliklerimizi koruyacağız. Onları taklit etmeyeceğiz. Süleymaniye geçmişine sahip çıkıyor ve geleceğe emin adımlarla ilerliyor." dedi.



Memiş, bölgeye butik otel yapmayı planladıklarını, şehirdeki turizm yatırımlarının tamamını Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.



Valilik ve belediyenin yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünün de mahallede ofisinin olmasını arzu ettiklerini anlatan Memiş, şunları söyledi:



"Maden Müzesi yapılmak üzere bağışlanan binanın rektörlüğe hizmet binası olarak verilmesine karar verdik. Bu bir ön kabul, detaylarını planlayacağız. İlde önemli görevleri yapan kamu yöneticilerinin Süleymaniye'de olması, buraya ayrı bir anlam, değer katacak. Aynı zamanda bu üç müessese de bütçeli müesseseler. Buraya para harcayacaklar ve yatırım yapacaklar. Bunun yansımalarını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz."



Memiş, altyapı hizmetleri tamamlandıkça mahalledeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin daha belirgin hale geldiğine işaret ederek, "Tarihi mahallede restorasyon ve altyapı çalışmalarını 2017 yılı içinde tamamlamış olacağız. Bu faaliyetler tamamlanınca turistlerle beraber buralarda dolaşacağız." diye konuştu.