Süleyman Yılmaz Anaokulu, İlkokula Hazır

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Süleyman Yılmaz Anaokulu öğrencileri 1. sınıf hakkında bilgi sahibi olmak, ilkokulu görmek ve tanımak için Nazmi Sarı İlkokulu'na ziyaret düzenledi. Nazmi Sarı İlkokulunun 1. Sınıflarını ziyaret eden Yıldızlar, Uçan Balonlar ve Papatyalar Sınıfı öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile aynı sıralara oturarak derslerine eşlik ettiler.



Süleyman Yılmaz Anaokulu öğrencileri kendi öğretmenleri ve sınıf şube öğretmenleri eşliğinde okulun dersine katıldılar. Öğrenciler, Okul ve sınıf kurallarını yaşayarak öğrenciler ve ilkokula başlanıldığında ilkokula yeni başlayan öğrencilerde ilkokulun nasıl bir yer olduğu konusunda bilgi aldılar.



Yapılan gezi sonunda Süleyman Yılmaz Anaokulu öğretmenleri Nazmi Sarı İlkokulu Müdürü Murat Çetin'e ve sınıf öğretmenlerine bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ederek hazırladıkları çiçeklerini sundular. (Tİ- EFE) - KÜTAHYA