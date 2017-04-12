Süleyman Soylu: 'İlk Önce Bir Kişi İçeriye Girip Bir Çalışan Marifetiyle Bir Şey Koydu mu Diye...

Süleyman Soylu: "İlk önce bir kişi içeriye girip bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirmişler"

-"Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde"

-"İlk önce bir kişi içeriye girip bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirmişler"



İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Soylu, teröristlerin yerin altına tünel açıp patlayıcı yerleştirdiğini ve ardından bunu patlattığını kaydetti.