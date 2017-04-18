Süleyman Soylu. Herhangi Bir Dış Etken Söz Konusu Değil

Süleyman Soylu, Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şunları söyledi; 'KALKTIKTAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ' 'Helikopterimiz 12 kişilik, yolcu ve mürettebatla birlikte saat 11.35 itibariyle Tunceli Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Önce gerekli personelleri aldı ve Tunceli Pülümür dağ yolundan kalk...