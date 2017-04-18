Süleyman Soylu. Herhangi Bir Dış Etken Söz Konusu Değil
Süleyman Soylu, Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı.
Süleyman Soylu, Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şunları söyledi; 'KALKTIKTAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ' 'Helikopterimiz 12 kişilik, yolcu ve mürettebatla birlikte saat 11.35 itibariyle Tunceli Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Önce gerekli personelleri aldı ve Tunceli Pülümür dağ yolundan kalk...