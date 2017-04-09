Süleyman Soylu Halı Saha Maçında Top Koşturdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da polis memurları ve gazeteciler arasında düzenlenen halı saha maçında top koşturdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü sebebiyle Trabzon'da düzenlenen halısaha maçında sahaya çıktı.
Süleyman Soylu, gazeteciler ve polis memurları arasında oynanan karşılaşmadan twitter hesabında kareler paylaştı.
Maçta 2 gol ve 2 asist ile yıldızlaşan Bakan Süleyman Soylu'nun takımı sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.
İşte Süleyman Soylu'nun paylaşımı:
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