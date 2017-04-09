Süleyman Soylu Açıkladı: Öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu" dedi. 7 teröristten birinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan aile mezarlığına el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili ve bir askerin şehit edildiği saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi.