Süleyman Şah'ta Çadırlar Yenileniyor

Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındırılması için kurulan Süleyman Şah Konaklama Tesisinde yaklaşık 5 bin 500 çadır yenileniyor.



Çadırkent yönetimi yaklaşık 2 yıldır kullanılan ve yıpranmış durumdaki çadırların yenilenmesi için AFAD'a talepte bulundu. Talebi inceleyen AFAD yetkilileri, tesiste bulunan 5 bin 500 çadırın yenilenmesi için çalışma başlattı.



AFAD tarafından gönderilen çadırların tesisteki eskileriyle değiştirilmesine başlandı.



Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya da konaklama tesisini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yosunkaya, çadır yenileme çalışmalarının hızla devam etiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"İlk mahallemizde ilk çadırlarımız kurulmaya başlandı. İnşallah en kısa zamanda bize gönderilen bu 5 Bin 500 çadır kurularak hem Suriyeli misafirlerin daha iyi şartlarda yaşaması hem de kalabalık ailelerin birden fazla çadırda yerleştirilmesi için iyi olacak. Bunun yanında dışarıda bizden yer bekleyen Suriyeli misafirlerimizi çadır imkanlarından yararlandırma noktasında çalışmalarımız devam etmektedir."



Süleyman Şah Konaklama Tesisinde barınan Suriyelilerden Ahmed Muhammed Serdi de kendilerine burada her türlü imkanın sağlandığını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.