Suleyman Erguner Konseri

SULEYMAN ERGUNER KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Suleyman Erguner Konseri

SULEYMAN ERGUNER KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Mekan Adresi : 1. Oto Sanayi Sitesi Yanı, Seyrantepe yolu, 4. Levent – İSTANBUL

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : SULEYMAN ERGUNER KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Seyrantepe, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul, Türkiye, Konser, Erbaş, Er