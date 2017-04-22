Suleyman Erguner Konseri
SULEYMAN ERGUNER KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
SULEYMAN ERGUNER KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Mekan Adresi : 1. Oto Sanayi Sitesi Yanı, Seyrantepe yolu, 4. Levent – İSTANBUL
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : SULEYMAN ERGUNER KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io