Süleyman Bulut ile Çocuklara Kitap Söyleşileri

İktisat okurken rakamlardan çok harfleri sevdiğini fark edip yazmaya başlayan, yazı hayatına radyo oyunlarıyla başlayan, otuzu aşkın kitabı bulunan Süleyman Bulut, Çocuklara Kitap Söyleşileri aracılığıyla Nilüferli çocuklarla buluşuyor.

Süleyman Bulut ile Çocuklara Kitap Söyleşileri

İktisat okurken rakamlardan çok harfleri sevdiğini fark edip yazmaya başlayan, yazı hayatına radyo oyunlarıyla başlayan, otuzu aşkın kitabı bulunan Süleyman Bulut, Çocuklara Kitap Söyleşileri aracılığıyla Nilüferli çocuklarla buluşuyor. 11 NİSAN 2017 SALI SAAT 10: 30 NAZIM HİKMET KÜLTÜREVİSAAT 14: 00 ÜÇEVLER KÜTÜPHANESİ> Katılım için rezervasyon gerekmektedir. Bilgi için: 441 8189

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 11.04.2017 10: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 11: 30: 00

Kategori : Süleyman Bulut ile Çocuklara Kitap Söyleşileri

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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