Şule İdil'in Ölümünde Asli Kusurlu Bulunan 7 Kişiden Birine Terfi İddiası

KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda, Kurbağalıdere'nin Islah çalışmaları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 23 yaşındaki Şule İdil Dere'nin ölümünde asli kusurlu gösterilen 7 isimden biri olan, idari sorumlu M.T.'nin Teftiş Kurulu'nun başına getirildiği iddia edildi.



İBB VE İŞTİRAKİ İSTAÇ ASLİ KUSURLU BULUNDU



İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016'da, herhangi bir önlem alınmadan çalışma yürütülen Yoğurtçu Parkı'nda geri manevra yapan kamyonunun altında kalmıştı. Kamyonu kullanan M.K., kaza sonrası serbest bırakılmıştı. Kazayla ilgili açılan soruşturmada, Kurbağalıdere ıslah çalışmalarını İBB'ye bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ile yine belediyenin şirketi olan İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yaptığı belirlendi. Yaya yolunda yürürken yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin olayda bir kusurunun olmadığı belirtildi. Savcılık, kusurlu bulunan İBB personeli arasında devlet memuru olan yetkililerin yargılanabilmesi için İstanbul Valiliği'nden soruşturma için izin istemişti. Valilik ise İBB Teftiş Kurulu'ndan olayı soruşturması için müfettiş istedi.



KAZADAN 12 GÜN SONRA TERFİ ETTİ İDDİASI



İBB'nin CHP ve Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi Namık Kemal Ceylan, konuyla ilgili İBB Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kazada 'asli kusurlu' bulunan 7 isimden biri gösterilen idari sorumlu M.T.'nin Şule'nin ölümünden 12 gün sonra İBB'de müfettiş olarak terfi ettiği iddiasında bulunan Ceylan, "M.T.'nin terfi ettirilmesi doğruysa, aile bir kez daha yıkılmıştır. İBB Başkanına sormak isterim, Savcılığın hakkında soruşturma açtığı kişinin, teftiş kurulunun başına getirilmesi doğru mudur?" diye sordu.



İBB'Lİ MECLİS ÜYESİ, İBB BAŞKANI TOPBAŞ'A SORDU



İBB Meclis üyesi Namık Kemal Ceylan yazılı olarak cevaplandırmak üzere şu soruları yöneltti: "Adı geçen M.T. olay zamanı bölgede görevli miydi? M.T. 12 gün sonra teftiş kuruluna atandı mı? Bu kuruldan olayın aydınlatılması için iki kişi görevlendirildi mi? Savcılığın hakkında soruşturma açtığı kişinin, teftiş kurulunun başına getirilmesi doğru mudur? 10 aydır verdiğimiz soru önergesine neden yanıt alamıyoruz". - İstanbul