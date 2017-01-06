Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi programı kapsamında 2017 yılı başvuruları başladı.



Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, sulama suyu desteklemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Suyun önemi ve suya olan ihtiyacın giderek arttığını belirten Yolcu, "Sulanabilir arazilerin yıldan yıla artması yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Tarımsal üretimde sulamada birinci kural olarak bilinen suyun tarla başına kadar getirilmesi ve en az kayıpla tarlaya eşit bir şekilde yayılmasını sağlamaktır. Bu amaçla bakanlığımız sulama suyunun daha tasarruflu kullanılması, verimin daha çok ve kaliteli olması için çiftçilerimize sulama sistemleri kurulumunda hibe desteği vermektedir. Hibe programından faydalanmak isteyen çiftçilerimiz 14 Şubat 2017 tarihine kadar il müdürlüğümüz, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürlüğüne başvuru yaparak destekleme kapsamındaki sulama sistemlerinden tarlasına uygun olanı tercih ederek müracaatını yapacaktır. Tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması. Güneş enerjili sulama sistemi kurulması adı altında beş adet yatırım konusunu kapsamaktadır. İlimiz çiftçiliğinin kaliteyi artırması, bol ürün alabilmesi, arazilerini sulamada kolaylık sağlayacağı kesin olan ve arazilerine uygun olan projelerimizden herhangi birine başvurmalarını bekliyor şimdiden müracaat edecek çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - IĞDIR