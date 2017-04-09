Sulama Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Karademir Baraj Sahası Köyleri Sulama Kooperatifi başkanlığına Ayhan Üver yeniden seçildi.





Sadi Kıyak Öğretmenevi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akgün yaptı.



Ayhan Üver, Hayati Tayyar ve Tufan Türker'in başkanlığında hazırlanan üç listeyle seçime gidilen genel kurulda, oy kullanan 954 delegeden 483'ünün desteğini alan Üver ve listesinde yer alan isimler yönetime seçildi.



Üver başkanlığındaki yönetim kurulu, Ersin Erzik, Kazım Karakaş, Denetleme Kuruluna ise E. Cemil Yılmaz, Bahri Seyhan ve İbrahim Arı'dan oluştu.



Seçimde diğer adaylar, Tufan Türker 259, Hayati Tayyar 199 oyda kaldı, 13 oy ise geçersiz sayıldı.





Genel kurula, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu da katıldı.