Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

ADANA'da sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği saptanamayan ceset, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.



Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren çalışma sonucu üzerinde atlet ve kot pantolon olan bir erkeğe ait ceset, ilk görüldüğü noktaya 20 kilometre uzaklıktaki Kayralı Mahallesi'nde bulundu. Su altı ekipleri tarafından çıkartılan ceset otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - Adana