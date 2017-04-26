Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Adana'da, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir erkek cesedi bulan DSİ görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.



Yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.