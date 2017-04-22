Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü

ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü 68 yaşındaki Mehmet Çakmak yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak yönetimindeki 06 EU 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine CAN-KUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. CAN-KUR ekipleri tarafından kanalndan çıkarılan Çakmak, hazır bekleyen ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çakmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kanaldaki araç ise CAN-KUR ekipleri tarafından halatla çekilerek çıkarıldı.



- Adana