Sulakyurt'ta Öğrencilere Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

Sulakyurt ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda 1. ve 2. sınıf öğrencilere diş sağlığı konusunda eğitim verildi.



Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yunus Emre Vural, toplumda diş sağlığının korunmasının tüm bireylerde özellikle de çocuklarda büyük önem taşıdığını söyledi.



Sağlıklı bir bireyin oluşmasında diş sağlığının önemine değinen Vural, "Okullarımızda öğrencilerimize derslerin yanı sıra bu tür etkinliklerle diş sağlığı konusunda da bir bilinç oluşturma gayretindeyiz. Çünkü sağlık dişlerle başlar. Bu nedenle tüm öğrencilerimize her fırsatta ağız ve diş sağlığı alışkanlığı kazandırmamız gerekir. Küçüklerimize diş fırçalama alışkanlığını doğru bir şekilde öğretirsek bu alışkanlık hayat boyu devam eder." diye konuştu.



Diş hekimi Sercan Avunduk tarafından ağız ve diş sağlığı konusunda verilen eğitimin ardından öğrencilere, diş fırçası, macun, kalemlik ile öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.