Sulakyurt'ta 3 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyündeki ormanlık araziye 3 bin fidan dikildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından temin edilen 3 bin fidan, Danacı köyü girişi yol kenarı ile ormanlık arazide köylülerce toprakla buluşturuldu.



Danacı Köyü Kalkındırma, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında büyük küçük herkes bir araya gelerek fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.



İstanbul'dan, Ankara'dan gelen komşularının da olduğunu belirten Pehlivan, "Bu sayede doğanın yeşil olması için köydeki büyüklerimiz, gençlerimizle canla başla çalışarak köyümüzü daha da ağaçlandırmış olacağız." dedi.