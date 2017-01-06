Sulakyurt Kaymakamı Altuntaş, Görevine Başladı

Sulakyurt Kaymakamlığına atanan Önay Altuntaş, görevine başladı.



Sulakyurt Kaymakamlığına atanan Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca ilçede en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını söyledi.



Amacının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Bunun için acil yol ve su deposu ihtiyaçları olan köylerimiz var. İnşallah baharın gelmesiyle birlikte bunun için çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Eğitim anlamında okul sayımız az. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte eğitimde kaliteyi artırmak ve çocuklarımızın daha fazla okumalarını, teknolojiye entegre olmalarını ve teknolojiden daha fazla yararlanmalarını amaçlıyoruz. Bunun için çalışacağız. Sulakyurt halkına daha iyi hizmet etmek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza, yaşlı ve kimsesiz olan vatandaşlarımıza, çocuklarımıza inşallah devletin gülen yüzü olmayı sürdüreceğiz. Allah inşallah bu kutlu görevde bizleri mahcup etmez." diye konuştu.