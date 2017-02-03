Sulak Alanların Önemi

BİLECİK (İHA) – Orman Mühendisi Serkan Bayazit, sulak alanların su rezervlerini yenilediğini söyledi.



Bilecik'te Orman Mühendisliği yapan Serkan Bayazit, sahip olunan biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen sulak alanların doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en önemli eko sistemleri arasında olduğuna dikkat çekti. Bayazit, "Sulak alanlar ekolojik önemlerinin yanında tarih boyunca insan toplulukları ile ilişkileri nedeniyle kültürel süreçleri de biçimlendirmiştir. Sulak alanlar yeraltı suyu deşarjı, taşkın kontrolü, taban suyunun dengelenmesi, iklim üzerinde olumlu etkileri ile balıkçılık, hayvancılık, sazlıklardan doğrudan yararlanma, rekreasyon etkinliklerine sağladıkları olanaklarla ülke ekonomisine olumlu katkı yapar. Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi 1971 yılı Şubat ayında İran'ın Ramsar kentinde imzalandı. Sözleşmenin imzalandığı 2 Şubat tarihi, sulak alanların korunmasının önemine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 1997 yılından bu yana 'Dünya Sulak Alanlar Günü' olarak kutlanmaya başlandı. 2017 yılı Dünya Sulak Alanlar Günü teması afet, risk azaltımı için sulak alanlardır. Sulak alanların birçok önemi yanında afetleri önlemede riskleri azaltmada da etkisi düşünülürse sulak alanları korumada en etkili yöntemler kullanılmalıdır. Türkiye, 17 Mayıs 1994' ten itibaren Ramsar Sözleşmesi'ne resmen taraf oldu. Sulak alanlar bakımından fakir olan ülkemizde sadece yaklaşık 1 milyon hektar ve bilinen 250 civarında sulak alan bulunmaktadır" dedi.



"Sulak alanlar su rezervlerini yeniler"



Sulak alanların su rezervlerini yenilediğini de anlatan Orman Mühendisi Serkan Bayazit, şöyle devam etti:



"Yok olmaları sadece ekosistemin bozulması değil, ekonominin de bozulması anlamına gelir. Sulak alanlar olmadan toprak yoktur, yaşam yoktur. Sürdürülebilir ve güvenli toplum, su gereksinimini bağımlı olduğu eko sistemlere ya da gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılayan toplumdur. Ülkemizde 14 adet Ramsar Alanı arasında Uluabat Gölü (Bursa) ve Manyas Kuş Gölü (Balıkesir) Bölge Müdürlüğümüz görev alanındadır. Ülkemizin farklı şehirlerinde 20 adet Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan bulunmaktadır. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı sağlayan sulak alanlar, yalnız ülkemiz için değil tüm dünya açısından önemlidir" dedi. - BİLECİK