Şükür Duasına 5 Bin Kişi Katıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye tarafından organize edilen geleneksel "Şükür Duası" yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şükür Duası'nda halktan toplanan yardımlarla alınan 600 kilo etten ve 400 kilo pirinçten yapılan etli pilav, 100 kilo irmikten hazırlanan helva, ayranla birlikte Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu bahçesinde toplanan çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlara ikram edildi.



Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 17 yıldan beri devam eden geleneksel Yağmur ve Şükür Duasına bu yıl yoğun katılım olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin yüksek verim alabilmesi için yağmur çok önemli. Her yıl Yağmur veya Şükür duası olarak yapıyoruz. Bu tür etkinlikler, değişik yerlerine dağılmış insanların birbirleriyle görüşüp kaynaşmalarına, birlik beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen yardım komitesinde çalışan gönüllü arkadaşlara, tüm mahalle muhtarlarımıza, hayırsever halkımıza, din görevlilerimize, belediyemiz personeline, ayrıca yemeğin pişirilip, dağıtımında yemekhanelerini bizlere açarak her türlü desteği veren Emet Bor İşletme Müdürlüğü yemekhane görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA