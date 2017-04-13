Sukuk Piyasasına Profesyonel Bakış" Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşecek

Turkrating ve Capital Intelligence, 26-27 Nisan tarihlerinde "Sukuk Piyasasına Profesyonel Bakış" çalıştayı düzenleyecek.



"Sukuk Piyasasına Profesyonel Bakış" çalıştayı, Türkiye'nin önde gelen yerel kredi derecelendirme şirketlerinden biri olan Turkrating ve ESMA (European Securities and Markets Autority) lisansına sahip uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence iş birliği ile 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.



Çalıştayda, finans ve reel sektör çalışanlarına islami finans estrümanları ve uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgi verilecek. Hilton Bomonti'de gerçekleştirilecek çalıştayda, sukuk düzenlenmesi, fiyatlanması, ihraç edilmesine ilişkin mekanizmalar, uygulamadaki sorunlar ve fırsatlar ele alınacak.



Çalıştayda, hem talep ve arz yönünden kapsayıcı bir Sukuk piyasaları analizi sunulacak hem de farklı Sukuk çeşitleri ile proje finansmanı uygulamalarının teknik yapılanmasına ilişkin çok sayıda örnek üzerinde çalışmalar yapılacak.



-Programda örnek uygulamalar ele alınacak



İki gün sürecek çalıştayda ilk gün, sabit getirili İslami menkul kıymetler piyasaları gözden geçirilecek ve sukuk ihraçlarının dayandığı ekonomik ve finansal temeller, yatırım aracı olarak kullanıldığı alanlar ve arz-talep dengesi dinamikleri ele alınacak.





Aynı zamanda, sukuk derecelendirme metodolojileri ve süreçleri ile yatırımcıların perspektifinden farklı değerlendirme kriterleri üzerinde de durulacak. İkinci gün ise bir sukuk ihracının her aşamasının nasıl yapılandığına ilişkin farklı sukuk uygulamalarına ilişkin örnekler üzerinden çalışma yapılacak.



Ayrıca, sukuk tahvillerinin proje finansmanı için kullanılmasına yönelik farklı örnekler fiyatlama, maliyet ve dokümantasyon süreçleri bağlamında gruplara ayrılarak uygulamalı olarak çalışılacak.

Çalıştay'da eğitimler Capital Intelligence'ın İş Geliştirme Birimi direktörleri Dr.Ghassan Chammas ve Nicolas Photiades tarafından verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkrating Genel Müdür Yardımcısı Sanem Kabakılıç, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "faizsiz bono" olarak bilinen sukuk'un son yıllarda dünya çapında giderek geliştiğini belirterek, Türkiye'de bu alanda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Düzenledikleri çalıştay ile finans ve reel sektörde sukuk ihracına dair farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Kabakılıç, "Çalıştayda, sermaye piyasamızda finans kaynaklarının kullanımı ve çeşitlendirilmesi için İslami borçlanma araçlarının nasıl devreye sokulabileceği ve hangi tür projelerde kullanılabileceği ele alınacak. Amacımız özellikle reel sektörün finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla bu ürün hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.