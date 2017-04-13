Sukuk Piyasası Çalıştayı İstanbul'da Düzenlenecek

İslami finans enstrümanları ve uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da bir çalıştay düzenleyecek.



Yerel kredi derecelendirme şirketlerinden Turkrating, ESMA (European Securities and Markets Autority) lisansına sahip uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence iş birliği ile 26-27 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca devam edecek bir İslami finans çalıştayı düzenliyor. Çalıştayda, finans ve reel sektör çalışanlarına İslami finans estrümanları ve uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgi verilececeği belirtilirken, Sukuk düzenlenmesi, fiyatlanması, ihraç edilmesine ilişkin mekanizmalar, uygulamadaki sorunlar ve fırsatlar ele alınacak.



Çalıştayda, hem talep ve arz yönünden kapsayıcı bir Sukuk piyasaları analizi sunulacak hem de farklı Sukuk çeşitleri ile proje finansmanı uygulamalarının teknik yapılanmasına ilişkin çok sayıda örnek üzerinde çalışmalar yapılacak.



"Sukuk uygulamaları için yetişmiş insan kaynağı şart"



'Faizsiz bono' olarak bilinen Sukuk'un son yıllarda dünya çapında giderek geliştiğini belirten Turkrating Genel Müdür Yardımcısı Sanem Kabakılıç, Türkiye'de bu alanda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Düzenledikleri çalıştay ile finans ve reel sektörde Sukuk ihracına dair farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kabakılıç, "Çalıştayda, sermaye piyasamızda finans kaynaklarının kullanımı ve çeşitlendirilmesi için İslami borçlanma araçlarının nasıl devreye sokulabileceği ve hangi tür projelerde kullanılabileceği ele alınacak. Amacımız özellikle reel sektörün finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla bu ürün hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamak" dedi.



Çalıştayda özellikle teorik bilgilerden kaçınılarak uygulamalardaki sorun ve fırsatlar ele alınacağı açıklandı. - İSTANBUL