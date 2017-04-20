Şükran Ovalı'dan 'Kara Kartal' Paylaşımı
Beşiktaş'ın oyuncusu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı Instagram hesabından kartal fotoğrafı paylaşarak bu akşam Lyon'la karşılaşacak olan siyah beyazlı takıma destek oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş bugün Lyon ile kendi sahasında karşılaşıyor.
Siyah beyazlı takıma sosyal medyadan destek yağarken bir mesaj da Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'dan geldi.
Güzel oyuncu Instagram hesabından 'Kara Kartal' fotoğrafı paylaşarak eşinin takımına destek oldu.
İşte Şükran Ovalı'nın paylaşımı:
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