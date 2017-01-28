Suikastçının Saldırıdan 2.5 Saat Sonra Mail'leri Silinmiş!

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın, saldırıdan son mail'llerini sildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında iki bakanın koruma ekibinde ve Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli toplam 4 polisin de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla bırakıldıkları öğrenildi.

SAVCILIK: YALNIZ OLMADIĞININ KANITI

Altıntaş, 19 Aralık 2016 tarihinde Karlov'u, katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada vurarak öldürmüştü. Altıntaş da olay yerinde polisin operasyonunda hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı sürdüren savcılık, Altıntaş'ın Karlov'u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etti. Savcılık bu kapsamda Google'a yazı yazarak, silinen mail'lerin dökümünün gönderilmesini istedi. Savcılık yetkilileri, çıkan çatışmada Altıntaş'ın hayatını kaybetmesine rağmen mail'lerin silinmesini, "suikastta yalnız olmadığının en güçlü kanıtı" olarak değerlendirdiklerini ifade ettiler.

BAKAN KORUMALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada Altıntaş'ın bağlantılarını belirlemek amacıyla okul hayatı dahil bütün ilişkileri mercek altına alındı. Altıntaş ile aynı polis okulunda okuyan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun koruma ekibindeki polis memuru D.S, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in koruma ekibinde yer alan B.D ile Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli O.Ö. ve S.K.'nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan korumaların, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. 4 polisin, emniyet içindeki FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıkları kaydedildi.

Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Altıntaş'ın bir dönem ev arkadaşı olan polis memuru Sercan B. polis memuru Kaan B. ve esnaf Asım S. tutuklanmıştı. (Kaynak: Hürriyet)