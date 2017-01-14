Suikastçi Diğer Cemaatlerle İletişim Kurup FETÖ İzini Silmiş

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine yönelik soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen suikast soruşturmasına Rusya'dan gelen özel ekip de katılıyor. Rus heyetin her aşamasına katıldığı soruşturmada yeni gelişmeler var.

DİNİ GRUPLARA SIZMA

Karlov'u öldüren, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş'ın bağlantılarının üzerine yoğunlaşan polis ve savcılığın ulaştığı önemli tespitleri sıralayalım:

Katil Altıntaş'ın ilginç bağlantılarına ulaşıldı. Altıntaş'ın, İzmir'deki polis okulundaki iki yıllık eğitimi sırasında FETÖ'yle bağlantısını ortaya çıkaran delillere daha önce ulaşılmıştı. Ancak, yapılan araştırmalarda, Altıntaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladıktan sonra farklı dini grup ve cemaatlerle bağlantı kurduğu anlaşıldı. Bu bağlantıların çok kısa ve kesintili olması polisin dikkatini çekti.

Altıntaş'ın kısa dönemler halinde dini gruplarla temas kurduğu, bazı dini içerikli kitaplar aldığı görüldü. Ancak, bu noktada Altıntaş'ın bağlantı kurduğu dini grup ve cemaatleri anlatan bu kitapları hiç okumadığı, kitapları incelemediği belirlendi. Bu durum, soruşturmayı yürüten ortak ekibin dikkatini çekti.

FETÖ İZİNİ SİLME ÇABALARI

Katil Altıntaş'ın zaman içinde Sosyal Doku Vakfı'nın kurucusu Nurettin Yıldız, Nur cemaati içinde yer alan Meşveret grubunun yanı sıra İskenderpaşa ve İsmailağa cemaatleriyle temas kurduğu tespit edildi. Altıntaş'ın bu temaslarını gerek Ankara'da, gerekse İstanbul'a giderek yüzyüze yaptığı görüşmelerle sağladığı anlaşıldı.

Bu grupların toplantı ve sohbetlerine katıldığı tespit edilen Altıntaş'ın amacının FETÖ lideri Fetullah Gülen'in "diğer cemaatlere sızma" talimatını yerine getirme ya da "FETÖ izini silebilmek amacıyla farklı cemaat ve gruplarda iz bırakma" olduğu değerlendiriliyor.

25 KASIM'DA SİLAHINI BAKIMDAN ALMIŞ

Bir başka yeni tespit ise Altıntaş'ın saldırı öncesi hazırlık aşamasındaki faaliyetleri oldu. Altıntaş, 15 Kasım'da görev yaptığı birime başvuru yaparak aynı zamanda eylemde de kullandığı silahına bakım yaptırdı. Altıntaş, tabancanın ateşleme düzeneğinde yer alan "iğne"nin zaman zaman takılıp çalışmadığı şikâyeti ile silahın boyanması ve atış testine tabi tutulmasını talep ederek silahını emniyetin ilgili birimine teslim etti. Altıntaş'ın beylik tabancası, talepler yerine getirilip, balistik teste sokulup, bakımı yapıldıktan sonra 25 Kasım'da kendisine iade edildi.

200 MERMİ VE SİLAH KILIFI

Altıntaş, beylik silahının bakıldığı tarihlerde 23 Kasım günü bu kez çalıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden "görev belgesi" çıkartarak 200 mermi alma hakkını kullandı. Altıntaş, bu belge ile silah ve mermi satan bir mağazadan 200 mermi ile "koltuk altı silah kılıfı" satın aldı. Altıntaş, eylem sırasında bu silah kılıfını takım elbisesinin altına takarak Karlov'u vurmak amacıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldi.

MASAK'ın yaptığı çalışmalarda ilk aşamada Altıntaş'ın 4 ayrı bankaya ait kredi kartı kullandığı ortaya çıktı. Ancak, çok dikkat çeken bir harcama ya da para transferi yapılmadığı görüldü.

BİLGİSAYARI İNCELENDİ

Altıntaş'ın kullandığı bilgisayarda da inceleme yapıldı. Bu incelemede, Altıntaş'ın 9 Aralık ve sonrasında evdeki bilgisayarından "Rusya Büyükelçiliği", "Rusya Kültür Merkezi" ve "Andrey Karlov" biçiminde Google arama motorundan aramalar yaptığı belirlendi.

Noel tatili için ülkesine dönen Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başkan yardımcısının liderliğindeki Rus heyet pazartesi yeniden Ankara'da olacak ve soruşturma kaldığı yerden devam edecek.

CEMAAT ABİSİ 'HAMZA' FİRARDA

Altıntaş'ın iki yıllık polis okulu eğitimi sırasında "Hamza" kod adını kullanan bir cemaat abisi ile bağı ortaya çıkarıldı. Hamza kod adını kullanan kişinin kimliği Burak Yusmak olarak belirlendi. Yusmak'ın, İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimi aldığı, 2014'teki mezuniyetinin ardından Mart 2016'da yurt dışına çıktığı ve bir daha Türkiye'ye dönmediği kayıtlardan anlaşıldı.

İKİ KEZ KALDIĞI OTELDE GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Soruşturma çerçevesinde, tanık ve şüpheli konumunda 92 kişinin ifadesi alındı. Yeni tanık ve şüphelilerin tespiti halinde ifade alımları devam edecek. İfadeleri alınanlar arasında olayın görgü tanıkları, Altıntaş'la bağlantısı olan kişiler, dolaylı da olsa olayla teması bulunan kişilerin olduğu öğrenildi.

Altıntaş'ın Karlov'u vurma planı yaptığı sırada iki kez kaldığı otelde görüntü bulunamaması ise dikkati çeken diğer konu oldu.

Altıntaş'ın evdeki bilgisayarından "Rusya Büyükelçiliği", "Rusya Kültür Merkezi" ve "Andrey Karlov" biçiminde Google arama motorundan aramalar yaptığı belirlendi.

"EŞİM VATANSEVER BİR ADAMDI"

Eşyalarını toplamak için Ankara'da bulunan Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov eşi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Eşimi öldüren insan onu tanısaydı hiçbir zaman öyle bir şey yapmazdı. Eşim namuslu, vatansever bir adamdı" diyen Karlov, suikast sonrası Türkiye hakkındaki duygularını ise, "Bu üzüntümün kederimin geçmesi lazım. Türkiye'de her şey bana eşimi hatırlatıyor" sözleriyle dile getirdi. Karlov, Altıntaş'ın ailesinin cenazeye sahip çıkmaması hakkında ise, "Çok üzüldüm. Herkes Tanrı'nın emrettiği gibi gömülmeli" şeklinde konuştu. Altıntaş'tan yola çıkarak tüm Türk halkıyla ilgili bir kanaat oluşturmasının doğru olmayacağına işaret eden Karlov, "Bu olaydan sonra hepimizin dersler çıkaracağına inanıyorum. Hem Kuran-ı Kerim'de hem de İncil'de insanların birbirini sevmesinin şart olduğu yazıyor" dedi. (Kaynak: Milliyet)