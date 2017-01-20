Suikast Tehdidi Olan Aziz Yıldırım, Emniyet Birimleri Tarafından Uyarılmış

Aziz Yıldırım'a suikast yapılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar'ın iddiasına göre; Aziz Yıldırım'ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, bu iddiaların üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır. Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.