Suikast Davasında Tanık Yarbay: Helikopterdeki Yarbay 'Komutanım Bu Şerefsizler Bizi Kandırdı'...

HELİKOPTERE YAKIT İKMALİ EMRİNİ TUĞAMİRAL KIZILELMA VERMİŞ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, verilen aranın ardından 15 Temmuz gecesi Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı olarak görev yapan Yarbay Emin Keskin tanık olarak dinlendi. Yarbay Keskin ifadesinde, "Tezcan komutan (Tuğamiral Tezcan Kızılelma) bana bizzat telefonda 'Deniz Hava Üssünüze inen o helikopterlere yakıt verilebilir' dedi. Ben tekrar ısrarla 'Yakıt vermemizi istiyor musunuz' dedim o da 'Evet, verebilirsiniz' dedi. Birlik içindeki telsiz ile Deniz Hava Komutanımızın üssümüze inen helikopterlere yakıt verebileceğimiz şeklindeki talimatını Deniz Hava Üs Komutanı olan Albay Cenk Bahadır Avcı'ya ilettim. Daha sonra helikopterin bulunduğu yere gittim. O sırada komutanımız Cenk Bahadır Avcı, talimatın doğruluğunu teyit etmek için telefon görüşmesi yapıyordu. Sonra anladığım kadarıyla Albay Avcı, teyidi aldıktan sonra yakıtı verme işlemine geçildi. İkmal gerçekleştirildikten sonra helikopter havalandı" dedi.



Duruşmada diğer tanıkların ifadesine geçildi.