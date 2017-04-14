Sui Generis Tiyatro Topluluğu, "Şenlik Çıkmazı" Adlı Oyunu Sahneledi

Sui Generis Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Şenlik Çıkmazı" adlı toplumsal müzikli güldürü oyunu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde bulunan Sinema Anadolu'da gösterime sunuldu.



Çok sayıda davetlinin izlediği ve beğenisini toplayan oyunu Erkan Gündüz yazdı ve Yalçın Özen yönetti. Sui Generis Tiyatrosu, 2009 yılının aralık ayında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Av. Hüseyin Akçar öncülüğünde öğrenci arkadaşları tarafından kuruldu. Hayatın tiyatrosuyla uğraşacak olan hukukçular, sahnede tiyatro gösterimi sundular. Oyunda görev alan Eskişehir Hukuk Fakültesi öğrencileri, amatör ruhla profesyonel oyun sergileyerek davetlilerin beğenisini topladılar. - ESKİŞEHİR