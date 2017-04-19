Sugk ve Akbank Ggp Mezunu Abonesepeti 420 Bin Lira Yatırım Aldı

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank iş birliği ile girişimcilere destek olmak amacıyla yürütülen "Akbank Girişimci Geliştirme Programı" mezunlarından Abonesepeti, ŞirketOrtağım'dan, 3.5 milyon lira üzerinden değerleme yapılarak 420 bin LİRA yatırım aldı.



Mobil-GSM, İnternet, Dijital TV platformları, Ev Telefonu ve hatta Dergi Aboneliği gibi hizmetlerle ilgili cazip fiyat avantajları sunan Abonesepeti, böylelikle ŞirketOrtağım, 2017 yılındaki ilk yatırım turunu tamamladı.



Abonesepeti'nin kurucusu Deniz Okumuş, Akbank Girişimci Geliştirme Programı hakkında şunları söyledi:



"Benim gibi işletme dinamiklerine hakim olmayan girişimcilere doğru planlama ve stratejiler öğretti. Ayrıca program sayesinde, finansal okur yazarlığı öğrendim, doğru karar verme yeteneğimi geliştirdi ve işletmemizde henüz bir fikir aşamasında olan abonesepeti projemizi gerçekleştirme cesareti verdi."



Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Akademik Direktörü Prof. Dilek Çetindamar:



"Sürekli yenilik ve yaratıcılık gerektiren günümüz iş dünyasında teknolojik değişimleri yakalayabilmek ve farklı iş modelleri hakkında bilgi sahibi olmak başarılı olmak için kaçınılmaz hale geldi. Bunu anlayarak kendini farklı eğitimlerle geliştiren ve hazırlayan girişimciler doğal olarak başarıyı yakalıyorlar. Abonesepeti'ne uzun yolculuklarında başarılar diliyoruz" diyerek Abonesepeti ekibini kutladı.



Türkiye'nin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesine dinamizm ve ivme kazandırmayı öncelikli görev olarak benimsediklerinin altını çizen Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da, bu görevin önemli bileşenlerinden birinin de girişimcileri desteklemek olduğunu vurguladı ve ekledi:



"Türkiye'nin en değerli banka markası olarak, her zaman en önemli odak alanlarımızdan biri de girişimcilik ve girişimciliğin desteklenmesi oldu. Her yeni girişimin, geleceğin başarılı KOBİ'sine dönüşmesi için, yeni ürün, hizmet, finansman modelleri, eğitim programları, yarışmalar, işbirlikleri gibi çok geniş bir çözüm yelpazesi ile girişimcilerimizin yanında oluyoruz. Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile girişimciliğe adım atmış ve bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırıyoruz. Çok sayıda girişimcinin katıldığı bu programın mezunlarından Abonesepeti'nin, ŞirketOrtağım'dan, 3.500.000 TL üzerinden değerleme yapılarak 420.000 TL yatırım almış olması bizi gururlandırdı. Abonesepeti gibi başarı öykülerinin, girişimci adaylarımızı harekete geçirebilmesi için girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz." - İstanbul