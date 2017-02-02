Elektronik pop müzik grubu Sufle, 2 Şubat'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alacak.



Sufle, 2012 yılında Mustafa Atik ve Göksu Taşçeviren tarafından temelleri atılmış ve kariyerine akustik cover ve bestelerle başlamış Ankaralı bir müzik grubudur. Ankara'da sahne almaya başlayan ve kendi kitlesini yaratan Sufle grubu, 2013 yılında Duman'ın 'Köprüaltı' adlı parçasına yaptıkları cover çalışmasıyla sosyal medyada dikkat çekip kitlesini arttırmayı başardı. Bunun devamında Türkiye'nin birçok yerinde konser vermeye başlayan grup, 2014 yılında kendi bestelerinden oluşan bir albüm hazırlama sürecine girdi ve Oğuzhan Eren, Ömer Vatansever ve Burak Bedirli'nin de gruba dahil olmasıyla, müzik tarzını alternatif-elektronik pop yönünde geliştirdi. Şu an albümlerini yayınlama arifesinde olan Sufle, birçok şehirde ve festivalde sahne almaya devam ediyor.



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