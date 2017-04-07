Sufi ve Bach" Konseri
"Köln-İstanbul Kardeş Şehir Anlaşması"nın 20. yıl dönümü vesilesiyle Köln Yunus Emre Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, Köln Anakent Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi ve Türk Hava Yolları iş birliğinde "Sufi ve Bach" konseri düzenlendi.
"Köln-İstanbul Kardeş Şehir Anlaşması"nın 20. yıl dönümü vesilesiyle Köln Yunus Emre Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, Köln Anakent Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi ve Türk Hava Yolları iş birliğinde "Sufi ve Bach" konseri düzenlendi.
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserin açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Üniversitemizin ilk yurt dışı temsilciliğini, geçen yıl Köln'de açtık. Avrupa'da eğitim faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. Bu yıl Köln ile İstanbul'un kardeş şehir oluşlarının 20. yıl dönümü kutlanıyor. Biz de kültürler arası yakınlaşmayı daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu geceye ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktayız." dedi.
Türkiye'nin ilk tasavvuf enstitüsünün Üsküdar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Atasoy, tasavvuf müziği ile klasik müziği bir araya getiren bu konserin, Türkiye ile Almanya arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.
Almanya'dan Köln Akademisi Müzik Grubu ve Türkiye'den La Edri Tasavvuf Musikisi Topluluğunun sahne aldığı konserde, Johann Sebastian Bach'ın eserleriyle birlikte, "Taşıp Can Bahri Atıp Taşra Beni", "Bu Gece Yari Gördüm Şükür Elhamdülillah", "Bu Aşk Bahri Ummandır" ve "Allah Allah Hüve Rabbüna" gibi tasavvuf müziği eserlerinden oluşan konser sunuldu.