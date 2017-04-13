Sufi Müzik Dünyasına Yolculuk

Küçükçekmece'de düzenlenen etkinlikte sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Coşkun Karademir ve İranlı sanatçı Mahsa Vahdat geleneksel Türk ve İran sufi müziğinin önemli örneklerini icra etti.



Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk halk müziği sanatçısı Coşkun Karademir ve İranlı sanatçı Mahsa Vahdat müzikseverlerle buluştu.



Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, İranlı sanatçı Mahsa Vahdat ve Alevi-Bektaşi inanç ve müziğine büyük katkılar sağlayan Coşkun Karademir geleneksel Türk ve İran sufi müziğinin önemli örneklerini icra etti.



Sanatçılar dinleyenlerden tam not aldı



Konserde, sanatçılara balabanda Emre Sınanmış, kemençede Selçuk Erarslan, çelloda Murat Süngü, perküsyonda ise Ömer Arslan eşlik etti. Küçükçekmecelilerden tam not alan konser sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.



Kuzugüden, İranlı sanatçı Mahsa Vahdat'in söylediği şarkıların müzikseverleri çok etkilediğini ve içsel bir yolculuğa çıkardığını söyleyerek, müziğin evrenselliğine dikkat çekti. - İSTANBUL