Süddeutsche Zeitung: Almanya 'Burka'yı Tartışıyor

Fas'ta İçişleri Bakanlığı'nın üretimi ve satışını yasakladığı 'burka', Avrupa'da da tartışılıyor.

Almanya'nın 350 bin tirajlı gazetesi Süddeutsche Zeitung'un haberine göre benzer yasağın Almanya'da getirilmesi tartışılıyor.

Gazete, Avrupa'da bedeni kamufle eden 'Burka', 'Nikap'ın Belçika, Fransa, Hollanda'da kamusal alanda giyinilmesinin yasak olduğunu yazdı. - Almanya