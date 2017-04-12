Sudanlı Yetimlerden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Dua

Darfur Yetimler Medresesi'nde kalan yüzlerce yetim, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.



Hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak amacıyla Sudan'ın başkenti Hartum'a giden İhlas Vakfı heyeti, Sudan'da 3 bin yetimin ihtiyaçlarını karşılayan VOOC Yetimler Vakfı, yaklaşık bin yetim talebeyi barındıran Hulefai Raşidin Vakfı ve Darfur Yetimler Medresesi öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandı.



Yardımların dağıtılmasından sonra Darfur Yetimler Medresesi müderrisi Şeyh Hafız Zeynelabidin tarafından kıldırılan namazda dualar edildi. Şeyh Zeynelabiidin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ve Türkiye'nin birliği ve dirliği için dua etti, öğrenciler de hep bir ağızdan amin dedi. - İSTANBUL