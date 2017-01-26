Sudanlı Muhalif Politikacı Mehdi Ülkesine Döndü

Sudan'ın ana muhalefet Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, 30 ay sonra ülkesine döndü.



Mısır'ın başkenti Kahire'de 30 ay kaldıktan sonra Hartum Havaalanı'na gelen Mehdi, çok sayıda üst düzey partili tarafından karşılandı.



Emniyet güçleri, basın mensupları ile Milli Ümmet Partisi'ni destekleyen Sudanlıların havaalanına girişlerini engellerken, havaalanı çevresinde de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı izlendi.



Mehdi'nin kızı ve parti başkan yardımcısı Meryem Sadık, düzenlediği basın toplantısında, emniyet güçlerinin karşılama merasimini sekteye uğrattığını belirterek, "Karşılamaya parti liderlerinden sadece 25 kişinin katılımına izin verildi." dedi.



Mehdi'nin gün içerisinde başkentin batısındaki Omdurman kentinde destekçilerine hitaben konuşma yapması bekleniyor.



Sudan'da iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, "hükümeti, çatışma bölgelerinde sivillere yönelik ihlaller işlemekle itham ettiği" gerekçesiyle 2014'te yaklaşık bir ay gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecinin ardından ülkesinden ayrılan Mehdi, Ağustos 2014'ten bu yana Kahire'de kaldı. Bu dönemde, ana ikamet adresi Kahire olan Mehdi, farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştirmişti.



Hükümet karşıtı muhalif hareketlenmede kilit isimlerden biri olduğu ifade edilen Mehdi'nin aralık 2014'te ülkedeki siyasi ve silahlı muhalif grupların bir araya gelerek oluşturduğu "Nida Sudan" ittifakında etkin olduğu belirtiliyor. Söz konusu muhalif grubun, Ömer el-Beşir'in 1989'da devlet başkanı olmasından bu yana hükümete karşı kurulan en büyük muhalif ittifak olduğu kaydediliyor.