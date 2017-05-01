Sudan Sebepten 4 Kişiyi Öldüren Zanlı: 'Olan Oldu'

Adana'nın Ceyhan ilçesinde su aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ile onların eşlerini tabancayla öldürdüğü, 9 yaşındaki yeğenini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Sudan Sebepten 4 Kişiyi Öldüren Zanlı: 'Olan Oldu'

Adana'nın Ceyhan ilçesinde su aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ile onların eşlerini tabancayla öldürdüğü, 9 yaşındaki yeğenini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Zanlı,'Söyleyecek bir şey yok olan oldu'dedi....

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