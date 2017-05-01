Sudan Sebepten 4 Kişiyi Öldüren Zanlı: "Olan Oldu"

Adana'nın Ceyhan ilçesinde su aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ile onların eşlerini tabancayla öldürdüğü, 9 yaşındaki yeğenini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen zanlı, "Söyleyecek bir şey yok, olan oldu" dedi.



İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde aynı binada oturdukları kardeşleri Ahmet Albayrak (40) ve eşi Teslime Albayrak (35) ile Mustafa Albayrak (43) ve eşi Gülsüm Albayrak'ı (32) tabancayla öldüren, Mustafa Albayrak'ın oğlu Furkan Albayrak'ı (9) da yaraladıktan sonra intihar etmek isterken polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Yusuf Albayrak'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Polise ifade veren Albayrak'ın oturdukları binadaki su sayacının üzerine kayıtlı olduğunu ve suyu ortak kullandıklarını, tır şoförü olduğu için bazı aylar eve gelemediğini, son gelişinde de su faturasının ödenmediğini görünce kardeşleriyle tartıştığını anlattığı öğrenildi. Albayrak'ın ifadesinde, "Su sayacını iptal ettireceğimi ve herkesin kendi adına su abonesi olmasını istedim. Buna karşı çıkan kardeşlerim Mustafa ve sonradan yanımıza gelen Ahmet ile tartıştık. Eşime zarar verebileceklerini söyleyince 'ne yapacaksanız şimdi yapın' diyerek önce Mustafa'yı ardından kaçan Ahmet'i vurdum. Bu sırada seken kurşunlardan biri yeğenime isabet etmiş" dediği öğrenildi.



Daha sonra bağda çalışan kardeşlerinin eşlerinin yanına giderek önce Teslime Albayrak'ı ardından Gülsüm Albayrak'ı ayağa kaldırıp tabancayla göğüslerinden ve başlarından vurarak öldüren Albayrak'ın bağdaki babası İlyas Albayrak'ın başına da tabancayı dayayıp, "Sen bu hayırsız evlatları dünyaya getirdin seni de öldüreyim mi" dedikten bir süre sonra evlerinin bulunduğu sokağa geldiğini anlattığı belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 polis aracıyla adliyeye getirilen Yusuf Albayrak, basın mensuplarının soruları üzerine, "Söyleyecek bir şey yok, olan oldu" dedi. - ADANA