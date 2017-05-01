Sudan sebeple öldürülenler son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde su faturası neden çıkan kavgada öldürülen 4 kişinin cenazesi kent merkezinde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Ceyhan'a gönderildi



ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, su faturası nedeniyle çıkan kavgada öldürülen 4 kişinin cenazesi otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde Yusuf Albayrak'ın ortak kullandıkları su için ayrı abone olmaları konusunda tartışıp öldürdüğü kardeşleri Ahmet Albayrak ve eşi Teslime Albayrak ile Mustafa Albayrak ve eşi Gülsüm Albayrak'ın cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Maktullerin cenazeleri defnedilmek teslim alınarak Ceyhan'a gönderildi.

Ahmet ve Mustafa Albayrak'ın cenazeleri Dokuztepe Mahallesi'nde, Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, Teslime Albayrak'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek.