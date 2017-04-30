Sudan-Mısır İlişkileri İçin Strateji Konferansı Çağrısı

Sudan'ın ana muhalefeti Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Sudan-Mısır ilişkileri için bir strateji belirlemek amacıyla konferans düzenleme çağrısı yaptı.



"Diplomasi ve medyada yaşanan anlaşmazlıklar, bölgesel ve uluslararası değişkenler çerçevesinde Sudan-Mısır ilişkileri" başlıklı çalıştaya katılan Mehdi, burada iki ülke arasındaki ihtilaflı meselelerin konuşulacağı, uyulması gereken bazı kuralların belirleneceği bir halk konferansı düzenlenmesi önerisinde bulundu.



Bahsi geçen konferansın ardından bu kez Nil Nehri ülkelerini bir araya getirecek ayrı bir konferans düzenlenmesi teklifi yapan Mehdi, "Bu meselelerle ilgili mutlaka bir hazırlık yapılması, planlı bir yöntemle ele alınmaları gerekiyor. Çünkü bu konular, ülkelerin menfaatini ve halkların hayatlarını yakından ilgilendiriyor." dedi.



Mehdi, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı projesiyle ilgili ise Mısır ve Sudan'ın, barajda depolanan su miktarının barajın yıkılmasına neden olacak bir deprem meydana getirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.



Mısır için Hedasi Barajı konusunda askeri seçeneğin bir tehdit olarak var olduğunu belirten Mehdi, ancak bunun pratikte gerçek olması halinde Mısır'ın aleyhine sonuçlanacağını kaydetti.



Mehdi, baraja su doldurma süresi konusunda anlaşılması, baraj yönetimi konusunda bir danışma mekanizmasında ittifaka varılması ve Mısır ile Sudan'ın su ihtiyacının dikkate alınması tavsiyelerinde bulundu.



Mısır yönetimi geçen hafta iki Sudanlı gazeteciyi sınır dışı etmiş, söz konusu durum nedeniyle iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.



Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan birini teşkil eden Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığı bildirilmiş, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmemişti.



Mısır, Etiyopya ve Sudan ayrıca, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.