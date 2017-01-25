Sudan'ın "terörü destekleyen ülkeler listesinden" çıkarılması için ABD yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği bildirildi.



Sudan Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Dairesi Müdürü Muhammed İsa Eydam, Hartum Üniversitesinde düzenlenen "ABD'nin Sudan'a uyguladığı yaptırımları kaldırması ve bunun yüksek öğretim üzerindeki etkisi" isimli seminerde yaptığı konuşmada, "Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler' listesinden çıkarılması için yeni ABD yönetimi ile görüşmeler devam ediyor." dedi.



Eydam, Sudan'ın, barışın sağlanması için verdiği taahhütleri yerine getirmesinin yanı sıra yasa dışı göç ve diğer meselelerle mücadelede Washington yönetimiyle olumlu bir tutum içinde olabilmek için istekli olduğunu belirtti.



Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Sümeyye Ebu Keşva da ülkesinin ekonomik yaptırımlar nedeniyle çok fazla sorunla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, özellikle bankalar arası para transferi yasağı nedeniyle eğitim harçlarının ödenmesi, öğrencilerin konaklaması ve geçimi gibi konularda problemler yaşandığını söyledi.



ABD-Sudan arasında öğretim elemanı değişiminde yaşanan kesintiye işaret eden Ebu Keşve, gelecek dönemlerde iki ülkenin kurumları arasında tecrübe alışverişi yapılacağına ilişkin umudunu dile getirdi.



ABD'nin Sudan Büyükelçiliği Sözcüsü Caroline Schneider ise ekonomi alanındaki yaptırımların kaldırılmasının ardından ABD-Sudan ilişkilerinin ivme kazandığını dile getirdi.



Schneider, Sudan Yüksek Öğretim Bakan Vekiliyle beraber Sudan Üniversitesinden 12 müdürün geçen hafta ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti, "İki ülke arasındaki ilişkilerde gerçek bir açılım" şeklinde değerlendirerek, şunları söyledi:



"Bu alan, araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler önünde 40 Amerikan üniversitesi tarafından sunulan eğitim burslarından faydalanmak için açık."



Eski ABD Başkanı Barack Obama 13 Ocak'ta, görev süresinin son haftasına girerken yayımladığı başkanlık kararıyla Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.